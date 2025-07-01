Линия психологической поддержки открыта после атаки БПЛА на Ижевск

В контакт-центре Минздрава Удмуртии открыли линию психологической поддержки после атаки беспилотников на Ижевск. Об этом сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов. Звонки по номеру 8-800-100-24-47 принимают до 19:00 по местному времени (18:00 мск).

При атаке БПЛА на предприятие в Ижевске сегодня погибли три человека, пострадали 35. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое. Какое конкретно предприятие было атаковано, не уточняется. Господин Бречалов обещал, что всем раненым и родственникам погибших окажут помощь. В городе отменили массовые мероприятия 1 и 2 июля.