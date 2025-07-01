Трем украинцам вынесли приговоры за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный приговорил трех бойцов ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. Военнослужащие Евгений Калашник и Владимир Горбатко получили 16 лет строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Андрея Милентьева посадили на 15 лет, он проведет в тюрьме первые три года. Их признали виновными в теракте, сообщила Главная военная прокуратура.

Фигуранты въехали в Глушковский район Курской области в октябре 2024-го года. Они заняли позиции в районе поселка Новый Путь, где вели разведку и докладывали о ситуации командованию. Через два дня ВС РФ взяли позиции ВСУ штурмом, все трое сдались в плен российским бойцам.

Накануне суд приговорил по делу о теракте в Курской области четырех бойцов танковой бригады ВСУ. Они участвовали в блокаде села Ольговка в Кореневском районе и окружили при попытке эвакуироваться. 28 июня украинского полковника, ответственного за ракетные удары по Курской области, заочно осудили на пожизненное.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко