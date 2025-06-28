Полковнику ВСУ заочно дали пожизненный срок за удары по Курской области

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 19-й ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпушу. Его обвиняют в ракетных ударах по Курской области.

Карпуша признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт в составе организованной группы, повлекший значительный ущерб) и ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть нескольких человек), передает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру РФ. Украинский военнослужащий объявлен в международный розыск, суд в РФ заочно арестовал его.

По версии российского следствия, в ноябре 2024 года подчиненные Карпуши осуществили не менее семи пусков ракет по местам расположения российских военнослужащих, а также гражданскому объекту в Курской области. Это привело к гибели и ранению нескольких человек. Утверждается, что он также отдал приказ нанести ракетный удар по интернату в Судже Курской области в феврале 2025-го. В Следственном комитете России говорили, что обстрел также привел к жертвам.