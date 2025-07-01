Отборные бойцы

В большинстве регионов Сибирского федерального округа (СФО) подвели итоги отбора в местные кадровые программы переподготовки для ветеранов и участников СВО. Всего было подано почти 7 тыс. заявок. Больше всего участников отобрано в Кемеровской области, где первоначально предполагалось набрать на поток 100 слушателей, но в итоге их число увеличили до 141. В ряде субъектов федерации обучение уже стартовало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошедшим конкурсный отбор ветеранам СВО предстоит курс обучения навыкам гражданского управления

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Прошедшим конкурсный отбор ветеранам СВО предстоит курс обучения навыкам гражданского управления

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В восьми из 10 сибирских регионов подведены итоги отбора в местные кадровые программы для ветеранов и участников СВО. Как писал «Ъ-Сибирь», задачу запустить такие программы президент РФ Владимир Путин поставил властям субъектов федерации в декабре 2024 года. Они представляют собой аналог федерального проекта «Время героев» по подготовке специалистов в области управления.

Целью региональных кадровых программ является подготовка ветеранов СВО для занятия должностей государственной и муниципальной службы, работы в крупных компаниях. Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявлял о том, что выпускники программы «СВОи герои. Кузбасс» также «придут работать в общественные организации, в экономику нашего региона». В Иркутской области одной из сфер будущего трудоустройства указана «система патриотического воспитания». Новосибирский губернатор Андрей Травников говорил о подготовке участников СВО к работе «в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории области».

По подсчетам «Ъ-Сибирь», в общей сложности в СФО было подано немногим менее 7 тыс. заявок. Более тысячи в каждом из трех регионов — Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, почти тысяча — в Омской области.

Наибольшее количество было отобрано в Кузбассе, где первоначально планировалось сформировать поток из 100 слушателей.

«Сильных кандидатов оказалось больше. 141 человек стал участником программы “СВОи герои. Кузбасс”. 105 ветеранов СВО будут приглашены к обучению в сентябре. 36 действующих бойцов зачислены в резерв, они смогут начать обучение, как только вернутся»,— объяснил корректировку планов господин Середюк.

1 июля он подвел итоги отбора на заседании общественного совета программы.

В сентябре стартует обучение и в большинстве других сибирских регионов. В Красноярском крае финалистами программы «Сибирский характер» стали 60 ветеранов и 30 действующих бойцов. Еще 59 человек зачислены в резерв. «Осенью участники начнут обучение по специальной программе президентской академии. Те, кто пока остается в зоне СВО, приступят к процессу позже»,— сообщил красноярский губернатор Михаил Котюков.

В Омской области сертификаты на обучение по программе «ПРОдвижение героев» получили 75 человек. В их числе 50 действующих бойцов и 25 ветеранов СВО. 30 июня подвел итоги отбора общественный совет программы «Герои Хакасии». В список слушателей включили 19 человек (всего в республике было подано около 80 заявок). В Республике Тыва, где 1 июля были подведены итоги конкурса программы «Герои Тувы», слушателями первого потока станут 30 человек.

В Республике Алтай отобрали в общей сложности 53 участника программы «Герои Алтая». «Списка два. В первый вошли 32 ветерана СВО, которые начнут обучение в Горно-Алтайском госуниверситете уже с 1 сентября. Во втором — те, кто сейчас находится “за лентой”. Для них будет действовать формат отложенного обучения»,— рассказал глава Горного Алтая Андрей Турчак. При этом руководитель региона пообещал обратиться к командованию с просьбой разрешить обучение действующим бойцам из числа «наиболее отличившихся ребят».

В двух сибирских субъектах федерации обучение уже началось. 23 июня пришли на первые занятия слушатели программы «Наши герои» в Томской области: 45 ветеранов СВО и 12 волонтеров. Томская область оказалась единственным регионом СФО, где волонтеры, имеющие отношение к специальной военной операции, получили доступ к участию в подобной кадровой программе. Но сроки обучения установлены разные: год для ветеранов и полгода для волонтеров.

1 июля на базе Сибирского института управления — филиала РАНХиГС стартовало обучение по программе «Герои НовоСибири» в Новосибирской области. В первую группу слушателей включили 30 человек, еще столько же попали во второй поток, который приступит к занятиям в октябре. Продолжительность программы составит 502 академических часа. «Для проживания предусмотрен гостиничный комплекс, включающий семейные номера, а также спортивный и тренажерный залы»,— рассказали в областном правительстве об условиях, созданных для участников программы.

Результаты отбора в Алтайском крае станут известны 2 июля, сообщили «Ъ-Сибирь» в общественном совете программы «Алтай — земля героев». Участников программы «Герои Приангарья» в Иркутской области планируют объявить 15 июля.

Валерий Лавский