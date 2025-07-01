Николаевский бульвар в Краснодаре могут признать особо охраняемой территорией

Власти Краснодара рассматривают возможность присвоения статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нескольким городским зеленым зонам. Речь, в частности, может идти о Николаевском бульваре в микрорайоне Гидростроителей и сквере Памяти героев-танкистов в поселке Колосистом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Алексей Вакуленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодара Фото: пресс-службы администрации Краснодара

«Постоянно “на карандаше” какие-то территории присутствуют, но, опять же, в отношении каждой из них необходимо провести предварительное оценочное обследование и установить потенциал их природной значимости. Соответственно, не каждая территория подойдет под нужные критерии уникальности, поскольку под уникальностью, я подчеркиваю, стоит именно природно-рекреационный “вес” в ряду других общественных пространств, включающих природную составляющую. Сейчас нельзя сказать определенно, какие территории в будущем приобретут особый охранный статус, но то, что они будут постепенно появляться,— несомненно»,— говорит господин Вакуленко.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», 26 июня на 92-м заседании городской Думы Краснодара VII созыва депутаты присвоили статус ООПТ Вишняковскому скверу и городскому саду «Сосновый». Таким образом, общая площадь природных рекреационных зон местного значения в Краснодаре достигла 318 га. Как отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шишковский, изменения направлены на сохранение экосистемы — на территории ООПТ запрещены строительные работы и иные формы хозяйственной деятельности, потенциально вредные для окружающей среды.

По словам Алексея Вакуленко, решение о присвоении той или иной территории статуса ООПТ принимается после ее обследования и фиксации там ценных природных объектов. Система установленных запретов хозяйственной деятельности обеспечивает максимальное сохранение сложившихся природных комплексов. Сейчас в Краснодаре 17 особо охраняемых природных территорий, что является лидирующим показателем среди всех муниципальных образований Краснодарского края.

«Поиск объектов, потенциально пригодных для создания особо охраняемых природных территорий местного значения, ведется в постоянном режиме. Соответственно, есть определенные наработки, и сегодня рассматривается ряд крупных парковых зон города, на которые в будущем может быть распространен этот природоохранный статус»,— резюмировал чиновник.

Торжественная церемония открытия Николаевского бульвара в краснодарском микрорайоне Гидростроителей прошла в начале декабря 2023 года. Территория победила в рейтинговом голосовании зеленых зон в 2021 году. На его благоустройство Краснодару выделили более 260 млн руб. Первый подрядчик — «Векстрой-Юг» — уничтожил 119 деревьев и нанес ущерб, который оценили в 30 млн руб. Администрация расторгла с ним контракт и потребовала вернуть деньги. В июле 2022 года стоимость строительства бульвара увеличилась почти на 50%, более чем до 379 млн руб. В феврале 2023 года новым исполнителем муниципального контракта стало ООО «Веста».

Дмитрий Михеенко