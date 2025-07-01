ОСК передала Индии фрегат Tamal

Военно-морским силам Индии передан российский фрегат проекта 11356, корабль получил название Tamal, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Церемония передачи состоялась на заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде.

Это восьмой российский фрегат, полученный Индией, и пятый, построенный на калининградской верфи ОСК по контракту с «Рособоронэкспортом» (входит в «Ростех»). Работу выполнило проектно-конструкторское бюро ОСК «Северное ПКБ». Tamal в переводе с санскрита означает «Меч». Акт приема-передачи подписали представитель «Рособоронэкспорта» и командир корабля.

На фрегате установлено более 20 корабельных систем индийского производства. В их числе — сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, радиолокационные средства и гидроакустическая станция. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания обсуждает с индийскими предприятиями более 50 проектов для всех видов вооруженных сил.

По данным ОСК, фрегат также оснащен системой ПВО, артиллерийскими установками калибра 100 мм и 30 мм и комплексом РЭБ, которые способны отразить атаки БПЛА и бороться с безэкипажными катерами. Кроме того, Tamal может пройти без дозаправки 4850 миль (7805 км) и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.

Как узнал «Ъ», российские представители предложили Индии более глубокое техническое сотрудничество для совместного производства и поставок новейшего российского истребителя Су-57Э. В первую очередь это касается возможности полноценного использования индийских вооружений, что не реализовано в уже проданном Индии французском истребителе Rafale.

Подробности — в материале «Ъ» «Взлет на глубину локализации».