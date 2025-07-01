Индекс производственной активности Китая неожиданно вырос в июне

Индекс производственной активности (PMI) Китая по итогам июня составил 50,4 пункта, следует из доклада Caixin/S&P Global. Таким образом, промышленная активность КНР вернулась к росту после падения в мае. Тогда PMI составил 48,3, что стало худшим показателем с сентября 2022 года. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что промышленная активность в Китае продолжит падать, а медианный прогноз по показателю PMI составил 49 пунктов.

При этом оценка Caixin и S&P разошлась с официальной статистикой, опубликованной 30 июня. Согласно данным Национального бюро статистики, PMI по итогам июня незначительно улучшился — с 49,5 до 49,7, но все еще остался ниже отметки 50 пунктов, которая отделяет сокращение от роста промышленной активности.

Более оптимистичная оценка PMI от Caixin отражает «запоздалую реакцию на снижение тарифов между США и Китаем, о котором было объявлено в середине мая», пояснил CNBC главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Goldman Sachs Эндрю Тилтон. Он объяснил расхождение в показателях разницей во времени проведения опроса и охватом компаний.

Кирилл Сарханянц