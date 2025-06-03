Профессор приехал

Разрешилась главная интрига, окружавшая СКА в последние дни. Новым главным тренером команды стал Игорь Ларионов, четырехкратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в бытность игроком. Как тренер он успел поработать в молодежной сборной России и нижегородском «Торпедо». На посту главного тренера СКА 64-летний Ларионов сменил 44-летнего Романа Ротенберга, работавшего в петербургском клубе на разных должностях с 2011 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды «Торпедо» Игорь Ларионов во время матча чемпионата сезона 2023/24

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный тренер команды «Торпедо» Игорь Ларионов во время матча чемпионата сезона 2023/24

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сенсационное во многом назначение случилось после того, как новый совет директоров СКА упразднил старый, который возглавлял Александр Медведев — известный менеджер из системы «Газпрома». Его заместителем был Роман Ротенберг, известный работой в СКА на разных должностях. Имя Ротенберга стало притчей во языцех в последние годы, когда он занял в армейском клубе пост главного тренера. До этого менеджер Ротенберг курировал работу других тренеров СКА — в том числе тех, кто привел команду к победам в Кубке Гагарина. В сезоне 2014/15 это сделал Вячеслав Быков, в сезоне 2016/17 — Олег Знарок. Помимо этого, Ротенберг занимался коммерческим развитием клуба, в чем добился немалых успехов. Аншлаги на домашних матчах в Ледовом дворце, где СКА играл с начала нулевых, а потом — на «СКА Арене»,— его заслуга. Впрочем, со временем Ротенбергу стало тесно в «менеджерском костюме», и он все чаще стал вмешиваться в работу наставников СКА. С ним у главного менеджера происходили конфликты, как рассказывали люди, близкие к СКА. Из-за этого клуб покинули и Быков, и Захаркин.

Тренеры, приглашавшиеся в СКА позднее, не работали с командой больше одного сезона — такая участь постигла Илью Воробьева, Алексея Кудашова, Валерия Брагина. Последнего Ротенберг, уже будучи большим начальником в СКА (главой тренерского штаба), «отодвинул» с тренерского мостика посреди сезона 2022/23, чтобы занять должность главного тренера самому. Все это было оформлено как решение руководства СКА — в целях улучшения результатов команды.

Под руководством Романа Ротенберга армейцы добрались до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА. На следующий сезон они вылетели во втором раунде плей-офф, уступив «Автомобилисту», а в этом и вовсе не продвинулась дальше первого, проиграв серию московскому «Динамо». Это было худшее выступление СКА за последние пятнадцать лет. Правда, по словам Романа Ротенберга, подписавшего в 2023 году тренерский контракт со СКА на пять лет, у команды все было хорошо: молодые игроки, которых она готовила, уезжали в НХЛ, коммерческие доходы клуба росли, трибуны «СКА Арены» заполнялись, переписывая рекорды посещаемости матчей. «Газпром» финансировал СКА, тратя на команду больше 10 млрд рублей в год, ожидая от нее побед. Но их не было. И в том числе потому, что Ротенберг на посту главного тренера и руководителя каждый сезон менял до 70% состава СКА. Практически со всеми лучшим игрокам команды у него были конфликты — начиная от Ильи Ковальчука, выигрывавшего со СКА Кубок Гагарина, и заканчивая Евгением Кузнецовым, который был приглашен в команду накануне последнего сезона, но не сумел оправдать возложенные на него надежды. До этого в СКА не смогли реализовать свой талант Владимир Ткачев, Никита Гусев, Матвей Мичков и другие.

Спустя несколько дней после того, как СКА размытым по форме пресс-релизом сообщил на сайте, что старый совет директоров клуба прекращает свое существование, а работа менеджеров и тренерского штаба признана неудовлетворительной, в виду недостижения поставленных перед командой результатов (это случилось 30 мая, о чем сообщал «Ъ-СПб»), новым главным тренером команды был назначен Игорь Ларионов. Все знают Ларионова как выдающегося в прошлом нападающего ЦСКА и сборной СССР, клубов НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Флорида Пантерз», «Нью Джерси Дэвилз». Он один из немногих в мире игроков, которому удалось завоевать все главные трофеи мирового хоккея: чемпионат мира, Олимпийские игры, Кубок Канады, Кубок Стэнли. Карьеру хоккеиста Ларионов, которого за умный стиль игры и интеллигентное поведение прозвали Профессором, завершил в 43 года, благодаря отменному здоровью и великолепной физической форме. И карьеру тренера тоже начал поздно. В конце десятых он стал привлекаться к работе с молодежной сборной России, в 2020 году возил ее на чемпионат мира, где занял четвертое место. Затем Ларионова позвали тренировать нижегородское «Торпедо», клуб со скромными возможностями, в котором он провел три сезона. В каждом из них Игорь Ларионов выводил команду в плей-офф, где дважды «Торпедо» проигрывало как раз СКА, который возглавлял Роман Ротенберг. В минувшем сезоне пути соперников в кубке Гагарина разошлись: торпедовцы в первом раунде уступили ярославскому «Локомотиву», будущему обладателю трофея. Ларионов и «Торпедо» расторгли контракт по соглашению сторон.

Теперь интересно наблюдать, какой результат даст союз Игоря Ларионова и СКА. Для тренера это настоящий вызов, впервые в карьере он получил возможность тренировать команду, которая обладает хорошим составом и может приглашать сильных игроков. Правда, сейчас лидеры СКА — форвард Иван Демидов, защитник Александр Никишин — уехали в НХЛ. Ушел Евгений Кузнецов, с ним расторгли контракт. Зато в системе СКА много талантливых молодых игроков, с которыми любит и умеет работать Ларионов. В «Торпедо» он ставил комбинационный и атакующий хоккей, в нем главную роль играли командные взаимодействия. Такую же линию тренер, можно не сомневаться, продолжит в СКА. Только исполнители у него будут выше уровнем. Хотя для перестройки потребуется время.

Для СКА приглашение тренера тоже выглядит перспективным. Хотя Ларионов не выигрывал титулы с командами как тренер, он знает не понаслышке, как устроен настоящий хоккей, в отличие от Романа Ротенберга, которые понимает его больше на словах. К тому же у СКА в последние годы не было вообще никакого стиля игры. И это лучше всего характеризовало работу тренерского штаба под руководством Ротенберга: команда играла как попало. Болельщики не ждали от нее ничего другого, называя Романа Ротенберга «высокопоставленным мажором».

Игорь Ларионов, к слову, уже работал в СКА — директором по спортивным операциям. Было это в конце 2000-х. Тогда клуб присматривался к специалисту, пытался понять, чем он может быть полезен. Сотрудничество было недолгим. Сейчас СКА пригласил Ларионова как тренера. И рассчитывает, что с ним команда добьется успешных спортивных результатов.

Кирилл Легков