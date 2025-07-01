В Ярославской области пройдут четыре фестиваля

В Рыбинском, Некрасовском, Мышкинском и Любимском округах 5 июля состоятся масштабные фестивали. Программу приводит правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В поселке Кстово Рыбинского округа на аэродроме Южном пройдет VII ежегодный авиационный фестиваль «Рыбинское небо». В программу фестиваля входят выступления парапланеристов, привязные подъемы на тепловых аэростатах, выставка необычной летной техники, Кубок России по парашютному спорту имени В.В. Терешковой. Планируется и проведение фестиваля еды «Космический пикник».

В Некрасовском округе в «Усадьбе Добрынино» впервые состоится региональный гастрономический фестиваль «Родина сыра». Участники смогут сходить на козью ферму и узнать, как производится сыр, а также посетить кулинарные мастер-классы.

На базе кемпинга и центра ремесел «Мышгород» отпразднуют день Ивана Купалы. Посетители примут участие в водных развлечениях и познакомятся со старинными обрядами.

В Любиме пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Шукшинские лавочки», который откроется выставкой исторических фотографий, посвященных традиционному чаепитию. Во время фестиваля городу подарят уникальный самовар.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу событий в Ярославле.

Алла Чижова