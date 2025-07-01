Депутат прокомментировал поведение выпускников православной гимназии Тольятти

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин назвал недопустимым поведение выпускников православной классической гимназии, распевавших песню про Бандеру и гимн Украины в Парке Победы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«В такое сложное время, когда наши ребята на СВО ежедневно рискуют жизнью, теряют здоровье, гибнут, защищая страну, распевать песни, прославляющие врага, — это как минимум предательство. Возможно, в таком случае стоит задуматься и о привлечении таких людей к настоящему служению Родине»,— написал депутат.

Политик также отметил, что «пора всерьез задуматься о том, как мы воспитываем новое поколение». «Раньше были октябрята, пионеры, комсомол. Была структура, которая вела ребенка с малых лет. Я сам через это прошел. А сейчас молодежь часто предоставлена сама себе, и вместо ценностей они впитывают хаос из интернета»,— уверен господин Папурин.

На прошлой неделе молодые жители Тольятти в возрасте 17-18 лет праздновали выпускной в православной гимназии и выложили в сеть видео, где они распевают гимн Украины и песню про Степана Бандеру. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Один молодой человек публично раскаялся и извинился перед всеми, кого мог оскорбить.

Андрей Сазонов