В Госдуме хотят упростить привлечение иноагентов к уголовной ответственности

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, который позволяет привлекать иностранных агентов к уголовной ответственности за уклонение от исполнения своих обязанностей уже при втором подобном нарушении. Межфракционная инициатива была опубликована на думском сайте 1 июля. Ранее, 9 июня, ее поддержало правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно предложенным поправкам к ч. 1 и 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (максимальное наказание — до двух лет лишения свободы), привлекать к уголовной ответственности по этой статье можно будет после однократного, а не двукратного, как сейчас, привлечения лица к административной ответственности по аналогичной ст. 19.34. КоАП. Тем самым депутаты предлагают устранить «громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности», объяснил суть инициативы ее соавтор, председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»). Также из УК исчезнет правило, по которому два из трех нарушений до наступления уголовной ответственности нужно совершить в течение одного года.

Необходимость таких поправок связана с тем, что иноагенты, как выразился господин Пискарев, «попросту плюют на установленные в России требования и запреты»: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или маркируют неправильно, нарушают запрет на ведение просветительской деятельности. По данным Минюста, которые приводятся в пояснительной записке, 40% фигурантов реестра иноагентов не соблюдают ограничения, установленные законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Божена Иванова