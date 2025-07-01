Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области военнослужащих КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал дань памяти северокорейским военнослужащим, погибшим при освобождении Курской области. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным издания, кадры с Ким Чен Ыном у прибывших в страну гробов с телами военнослужащих показали на концерте. Мероприятие было посвящено годовщине подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР с Россией. The Guardian пишет, что на фото изображено около шести гробов, накрытых флагами Северной Кореи.

На концерте присутствовала министр культуры России Ольга Любимова. Перед ним госпожа Любимова провела официальную встречу с Ким Чен Ыном. Они подписали План культурного сотрудничества на 2025-2027 годы. Концерт в КНДР министр культуры назвала «подарком». «Многотысячный зал со слезами на глазах слушал пронзительные песни, посвященные героям специальной военной операции»,— написала госпожа Любимова в Telegram-канале.

Неизвестно, когда конкретно состоялась церемония репатриации тел погибших солдат. The Guardian предполагает, что это произошло несколько месяцев назад, поскольку лидер КНДР и другие официальные лица на фото — в зимней одежде.

В конце апреля Reuters писало, что во время боевых действий в Курской области погибло около 600 северокорейских солдат. Тогда же начальник Генштаба Валерий Герасимов официально подтвердил участие военнослужащих КНДР в операции в Курской области на стороне России. Вскоре эту информацию подтвердила и Центральная военная комиссия Северной Кореи.