Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Любимовой

Глава КНДР Ким Чен Ын встретился 29 июня с министром культуры России Ольгой Любимовой. Ранее она прибыла в страну с рабочим визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры России Ольга Любимова и глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Министр культуры России Ольга Любимова и глава КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

Как сообщили в агентстве, в беседе с госпожой Любимовой, Ким Чен Ын подчеркнул особую важность укрепления культурного обмена, дружбы, товарищества и взаимопонимания между РФ и КНДР. По его словам, необходимо укреплять сотрудничество в сфере культуры и искусства для более глубокого знакомства с традициями друг друга. Разговор прошёл в тёплой и дружеской обстановке, отметили в ЦТАК.

Как заявила Ольга Любимова в своем Telegram-канале, по итогам встречи стороны подписали План культурного сотрудничества. В его рамках, КНДР представит выставку работ Творческого объединения «Мансудэ» в Москве с 18 августа по 17 сентября. Россия же организует в Пхеньяне культурные мероприятия, посвящённые русскому языку и многонациональной культуре, включая выступления хора им. М.Е. Пятницкого, театра танца «Гжель», фотовыставку «Россия», мастер-классы и лекции.