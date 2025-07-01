В трех районах Тувы запретили выдачу лицензий на добычу золота без аукциона

В трех районах Тувы Роснедра ввели мораторий на выдачу лицензий на геологоразведку и добычу россыпного золота по заявительному принципу. Согласно решению агентства, участки будут предоставляться только через аукцион. Ограничения установлены до 2033 года на территории Чеди-Хольского, Тоджинского и Тере-Хольского районов, сообщает правительство республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Документ регламентирует детальную процедуру подготовки участков, содержащих запасы и ресурсы россыпного золота, к продаже на аукционах, а также их обязательное включение в перечень участков, разрешенных для геологического изучения»,— говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве региона, наиболее сложная ситуация сложилась в Чеди-Хольском районе. В прошлом году на этой территории прошли общественные слушания, по итогам которых большинство участников «высказались за полный запрет деятельности по добыче россыпного золота».

«Ожидается, что данный шаг позволит не только снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, но и обеспечить более сбалансированное и ответственное использование природных ресурсов»,— уточнили в республиканском правительстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине июня депутаты заксобрания Алтайского края начали рассмотрение законопроекта о введении моратория на разведку и добычу россыпного золота на территории региона. В частности, документ предполагает отмену заявительного принципа на добычу и геологоразведку россыпного золота, создание реестра недобросовестных пользователей и введение механизма финансового обеспечения рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами.

Александра Стрелкова