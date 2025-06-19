Ограничение на добычу рассыпного золота предлагают ввести в Алтайском крае

Депутаты законодательного собрания Алтайского края обсуждают введение моратория на разведку и добычу россыпного золота на территории региона. Соответствующий законопроект подготовил профильный комитет Госдумы. Он предусматривает отмену заявительного принципа на добычу и геологоразведку рассыпного золота, создание реестра недобросовестных пользователей и введение механизма финансового обеспечения рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами. Кроме того, документом предусмотрено проведение поэтапной рекультивации земельных участков по мере окончания на них работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По словам депутата Сергея Серова, при проведении работ золотодобытчики грубо нарушают технологический процесс, что оказывает негативное воздействие на природу. Алтайский край обладает высоким туристическим потенциалом и значительными по площади участками нетронутой природы, вместе с тем отмечают в заксобрании региона. «Сохранить уникальность и первозданность природы Алтайского края – наша общая задача», – отметил Сергей Серов.

Депутаты намерены обратиться с предложением о введении моратория на разведку и добычу рассыпного золота на территории Алтайского края в Министерство природных ресурсов РФ и Федеральное агентство по недропользованию.

О проблемах золотодобычи в регионе ранее не раз заявляли местные жители. В ноябре прошлого года население Солонешенского района Алтайского края приняло резолюцию с требованием запретить работу в районе золотодобывающих компаний. «Во-первых, не хотят видеть “марсианские пейзажи”. Во-вторых, опасаются загрязнения рек Солонешная и Ануй. В-третьих, недовольны выкорчевыванием пойменного леса в районе золотодобычи», — говорится о мотивах такого решения в сообщении райадминистрации.

Лолита Белова