Не сдавшим биометрию иностранцам начинают отключать мобильную связь

С 1 июля операторы начнут поэтапно отключать мобильную связь иностранцам, которые не переоформили договоры на услуги и не сдали данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом напомнила пресс-служба Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в ЕБС. Разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт. Неактивные более трех месяцев номера будут отключены.

Абонентов с активными номерами, но не перезаключивших договоры будут отключать поэтапно. Сначала им заблокируют услуги международной и междугородней связи и снизят скорость интернета. Через 30 дней оказание услуг связи полностью прекратят. За это время можно переоформить договор по новым правилам.

В Минцифры напомнили, что подготовиться к покупке сим-карты можно заранее. С 30 июня иностранцы, планирующие поездку в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе создадут цифровой профиль, включающий СНИЛС и аккаунт «Госуслуг». После нужно посетить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию.

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев стартовал в ноябре 2024 года. На первом этапе — c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года — цифровые фотографии и отпечатки пальцев сдавали иностранцы, пересекавшие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года — приезжим из безвизовых стран потребуется сдавать биометрию заранее в приложении для смартфона.

Подробности — в материале «Ъ» «Иностранцев просят обеспокоиться».