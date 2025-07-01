Три российских хоккеиста продлили контракты со своими клубами НХЛ

Российские хоккеисты Александр Романов, Андрей Кузьменко и Иван Проворов продлили соглашения с командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Колумбус Блю Джекетс» соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Franklin II / AP Фото: Frank Franklin II / AP

О продлении контракта с 25-летним защитником Романовым сообщила пресс-служба «Айлендерс». Соглашение с ним рассчитано на восемь лет. Согласно данным портала PuckMedia, его зарплата составит $6,25 млн в год, В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Романов набрал 20 очков (4 гола+16 передач) в 64 матчах. За «Айлендерс» он выступает с 2022 года, ранее играл за «Монреаль Канадиенс» (2020–2022).

29-летний Кузьменко подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом». Форвард заработает $4,3 млн. В начале сезона-2024/25 Кузьменко представлял клуб «Калгари Флеймс», затем был обменян в «Филадельфия Флайерс». В марте был обменян в «Лос-Анджелес Кингс» на выбор в третьем раунде драфта. В прошедшем сезоне форвард набрал 43 очка (14+29) в 72 встречах (включая матчи регулярного чемпионата и play-off).

28-летний защитник Проворов достиг соглашения с «Колумбусом» о подписании семилетнего контракта, сообщил журналист Пьер Лебрюн. Он будет зарабатывать $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Проворов записал в свой актив 33 очка (7+ 26) в 82 матчах регулярного чемпионата. Защитник представляет «Колумбус» с 2023 года, ранее выступал за «Филадельфию» (2016–2023).

Таисия Орлова