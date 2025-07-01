С начала года в Новороссийске отловили 630 бродячих собак

В Новороссийске с начала 2025 года специалисты отловили 630 собак, 480 из них – самки. Мероприятия по ОСВВ предотвратили появление около 2-2,8 тыс. бродячих особей, сообщили в пресс-службе МКУ «УЖКХ» Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работа по отлову и стерилизации животных без владельцев ведется в соответствии с установленным порядком и в рамках краевого законодательства. На эти цели ежегодно из краевого бюджета выделяются субвенции.

Регулирование численности животных без владельцев производится по методу «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск».

«Учитывая, что в среднем одна самка собаки может приносить 4–6 щенков в год, стерилизация более 480 особей самок позволила существенно снизить численность безнадзорных животных и сократить риски, связанные с их наличием на улицах города»,— подчеркнули в учреждении.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала июня в Краснодаре отловили 170 бродячих собак. Их отвозят в муниципальный приют для бездомных животных, где они содержатся около 26 дней.