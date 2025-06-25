С начала июня в Краснодаре отловили 170 бродячих собак

В Краснодаре с начала июня этого года специалисты отловили 170 бродячих собак. Их отвозят в муниципальный приют для бездомных животных, где они содержатся около 26 дней. Как рассказал «Ъ-Кубань» директор приюта Артем Левченко во время экскурсии по объекту, животных стерилизуют, вакцинируют, обрабатывают от паразитов и чипируют, после чего либо отпускают в места, откуда их забрали, либо их забирают к себе желающие.

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Муниципальный приют для бездомных животных расположен в поселке Березовом на улице Коломойцева, 30. Полноценную работу он начал в июне 2025 года. Его площадь составляет 1,3 тыс. га. Там расположено 222 вольера, максимальная вместимость которых суммарно составляет 1 тыс. собак.

С начала июня специалисты отпустили около 50 пойманных бездомных собак, которые прошли все процедуры. Примерно 37 животных отдали новым хозяевам. Сейчас в приюте временно проживают 100 собак, половина из них — породистые.

На территории объекта, помимо вольеров, которые рассчитаны на четыре собаки каждый, расположено здание. На первом этаже находится помещение для специалистов и ветеринаров, а на втором — административно-хозяйственный блок.

Как рассказал Артем Левченко, с собаками ежедневно гуляют по специальной территории 30 минут в день, утром и вечером. Выгуливают их по одному. Площадка для выгула оборудована профлистом на глубине 80 см, который защищает территорию от подкопов животных.

Сейчас в приюте работают 27 сотрудников, из них двое ловцов. Для отлова собак создана одна бригада. Как отметил Артем Левченко, объекту необходимо еще 13 сотрудников для полноценной работы.

Алина Зорина