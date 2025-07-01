Минсельхоз Ставрополья продолжит добиваться от СФД возврата госсубсидий

Министерство сельского хозяйство Ставрополья продолжит в апелляции добиваться от ООО «Ставропольская фруктовая долина» из Невинномысска (СФД, входит в группу компаний «Сады Ставрополья») возврата субсидий, выданных ранее на закладку садов. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Соответствующая апелляционная жалоба на отказ Арбитражного суда Ставропольского края (АС Ставрополья) в удовлетворении требования ведомства вернуть в краевой бюджет 217 млн руб. субсидий принята к производству Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом (Ессентуки). Апелляционные слушания назначены на 16 июля.

Речь идет о средствах, предоставленных Ставропольскому краю из федерального бюджета на выплату субсидий на стимулирование развития сельского хозяйства в 2019-2020 годах. Использование средств проверило казначейство, которое пришло к выводу о допущенных при обращении с ними нарушениях.

В 2019 году минсельхоз выдал СФД средства на возмещение части затрат на инвестпроект по закладке интенсивного фруктового сада (общая стоимость проекта превышает 1,1 млрд руб.). Однако, по мнению аудиторов, плодоводам были возмещены расходы, которые они понесли не за счет собственных денег, а за счет средств другой госсубсидии, полученной ранее — на реализацию инвестпроекта. Иными словами, они посчитали, что аграрии получили две субсидии как бы на одни и те же цели. Тогда казначейство обязало минсельхоз потребовать у компании возврата средств господдержки, а затем — вернуть их в федеральный бюджет. Исполняя предписание казначейства, минсельхоз края обратился в суд.

Суд выяснил, что одну субсидию СФД получили напрямую из бюджета, а вторую — через АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Ему краевые власти передали деньги по соглашению о реализации инвестпроекта. При этом деньги вносились в АИР как средства уставного капитала. Взамен Ставропольский край получил акции компании на общую сумму почти 540 млн руб.

Суд решил, что внесенные в уставный капитал деньги утратили «бюджетный окрас», и направлялись на уставные цели АИР, имея уже иную природу.

Агентство, реализуя соглашение с краевыми властями, вложило средства в проект ООО «СФД» по созданию интенсивных садов — вошло в его уставный капитал. АС Ставрополья подчеркнул, что после внесения бюджетных денег в уставный капитал АИР они стали собственностью агентства. При этом у региона появились права по управлению акционерным обществом и получение дивидендов, «в связи с чем, полученные агентством денежные средства в уставный капитал не могут быть признаны безвозмездной передачей бюджетных инвестиций».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставропольская фруктовая долина» учреждено в 2015 году в Невинномысске в целях выращивания плодовых и ягодных культур, 60-процентная доля компании принадлежит Плодообъединению «Сады Ставпрополья», 40-процентная — Агентству инвестиционного развития (АИР). По данным сайта головной компании, СФД работает на площади 300 га, выращивает 12 сортов яблок, два сорта груши и черешни. Согласно сведениям «СПАРКа», держателем 100-процентного пакета акций АИР является Ставропольский край.

Дело рассматривается уже по второму кругу. И второй раз подряд ставропольский суд признает необоснованность требований властей.

Михаил Волкодав