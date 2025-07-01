«Аль Хиляль» победил «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира

Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл английский «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе Camping World Stadium в Орландо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

«Аль-Хиляль» одержал победу в дополнительное время со счетом 4:3. Автором победного гола стал Маркос Леонардо (112-я минута), также он отметился в основное время (46). Кроме него в составе «Аль-Хиляля» голы забили Малком (52) и Калиду Кулибали (94). У «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва (9), Эрлинг Холанн (55) и Фил Фоден (104).

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет 4 июля в Орландо. В 1/8 финала «Флуминенсе» победил (2:0) финалиста Лиги чемпионов — итальянский «Интер», которым ранее руководил главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги.

Финал клубного чемпионата мира, который впервые проходит с участием 32 команд, состоится 13 июля.

Таисия Орлова