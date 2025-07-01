Суд продлил арест вице-губернатору Хабаровского края Никонову до 29 июля

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления СКР о продлении содержания под стражей зампреда правительства по социальным вопросам и вице-губернатора Хабаровского края Евгения Никонова. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба судов региона.

Арест продлен до 29 июля. Примечательно, что в сообщении суда к чиновнику не применяется определение «бывший». Фигурант считается отстраненным на период следствия.

Как сообщал «Ъ», один из заместителей бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева Евгений Никонов был задержан почти год назад — в июле 2024 года. Ему инкриминируют взяточничество (ст. 290 УК) при махинациях с госзакупками в медицинской сфере и строительстве.

Эрнест Филипповский, Хабаровск