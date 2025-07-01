«Новые люди» составили партсписок кандидатов в депутаты гордумы Томска

Региональное отделение (РО) партии «Новые люди» в Томской области определилось с кандидатами в депутаты гордумы Томска по партсписку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Всего в списке 27 кандидатов. В его общегородскую часть включены двое — депутаты действующего созыва Александр Цин-Дэ-Шань и Ксения Старикова. Господин Цин-Дэ-Шань возглавляет комитет по бюджету, экономике и собственности.

27 депутатов муниципального парламента Томска избираются в одномандатных округах, еще 10 — по партийным спискам. На предыдущих выборах в 2020 году при голосовании по спискам «Новые люди» заняли третье место (15,06%). Это позволило партии создать фракцию из двух депутатов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня кандидатов в гордуму выдвинуло РО «Единой России». В первую тройку партсписка вошли спикер действующего созыва Сергей Сеченов, председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев, а также председатель областного Совета молодых ученых Станислав Батуев.

Валерий Лавский