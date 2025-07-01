Shirak Avia запускает прямые рейсы из Новосибирска в Ереван

Армянская авиакомпания Shirak Avia с 20 июля запускает прямое сообщение между Новосибирском и Ереваном, пишет Telegram-канал аэропорта Толмачево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Авиасообщение между городами будет осуществляться по воскресеньям. Самолет из Новосибирска будет вылетать в 19:30, из Еревана — в 11:00. Время в пути составит 4,5 часа. Перелеты будут выполняться на Boeing 737-500.

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Михаил Кичанов