Туву и Монголию летом 2025 года свяжет прямое авиасообщение

Власти Тувы и Монголии договорились о выполнении прямых авиарейсов Кызыл — Улан-Батор — Кызыл с 18 июня по 31 августа. Как сообщили в правительстве Республика Тыва, авиасообщение будет выстроено так, чтобы пассажиры из Тувы имели возможность бронировать места на стыковочные рейсы из Улан-Батора — в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Тува долго и настойчиво выстраивала под этот проект необходимую инфраструктуру — от модернизации взлетно-посадочной полосы до создания отдельного терминала с таможенно-пограничными процедурами»,— написал в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

Международные рейсы будут выполняться на турбовинтовом среднемагистральном самолете АTR-42, рассчитанном на перевозку от 44 до 50 пассажиров. Всего в течение лета 2025 года планируется совершить 11 парных рейсов, что позволит перевезти не менее 726 пассажиров. Максимальная стоимость билета в один конец составит 20 тыс. руб. Глава республики Владислав Ховалыг поручил правительству республики изыскать 14,4 млн руб. на субсидирование авиарейсов.

Регулярное прямое авиасообщение между Кызылом и Улан-Батором власти Тувы планировали запустить еще в 2019 году, но сделать это тогда не удалось. Ожидалось, что рейсы будет выполнять монгольская авиакомпания Hunnu Air.

Михаил Кичанов