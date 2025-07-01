Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ до 13-15% к концу года

Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых. Такой прогноз в интервью «РИА Новости» озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По мнению депутата, если не будет внешних негативных шоков, то к концу года ставка может снизиться до 17-18%. «Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых»,— добавил он.

Господин Аксаков отметил, что текущий рост цен на нефть поддерживает бюджет, курс рубля и снижение инфляции, что создает условия для плавного смягчения монетарной политики. Депутат не исключил снижения ставки уже в июле, но допустил и паузу в действиях регулятора: «Все будет зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий населения».

Вопреки прогнозам большинства аналитиков, в июне совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, с 21% до 20%. ЦБ не стал смягчать сигналы относительно своих будущих действий, допустив повышение ставки, в случае если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более если возобновит рост.

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