Главы МИД стран G7 призвали Израиль и Иран к соблюдению перемирия

Главы МИД стран «Группы семи» (G7) призвали Иран и Израиль соблюдать режим прекращения огня. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

«Мы вновь заявляем о своей поддержке прекращения огня между Израилем и Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом, и призываем все стороны избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион. …Мы подтверждаем, что Исламская Республика Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие»,— сказано в заявлении.

Страны G7 также призвали исламскую республику воздержаться от возобновления «неоправданной деятельности по обогащению урана», а также вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ и работе над соглашением о ядерной программе.

Операция Израиля «Народ как лев», начавшаяся 13 июня, была нацелена на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Власти США настаивают, что Тегеран должен полностью отказаться от ядерной программы даже для мирных целей, чтобы избежать возможных угроз. Иран это требование отвергает.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».