Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
В Канске в результате ДТП вчера вечером погибли водитель мотоцикла Suzuki и его пассажир. Как сообщил Telegram-канал МВД 24, мотоциклист столкнулся в грузовиком Iveco.
Как установили в ГАИ, 37-летний водитель мотоцикла, двигаясь со стороны улицы 40 лет Октября, допустил столкновение с большегрузом, который двигался впереди в попутном направлении и совершал поворот налево.
Мотоциклист и его 25-летний пассажир погибли на месте.