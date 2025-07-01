Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

В Канске в результате ДТП вчера вечером погибли водитель мотоцикла Suzuki и его пассажир. Как сообщил Telegram-канал МВД 24, мотоциклист столкнулся в грузовиком Iveco.

Как установили в ГАИ, 37-летний водитель мотоцикла, двигаясь со стороны улицы 40 лет Октября, допустил столкновение с большегрузом, который двигался впереди в попутном направлении и совершал поворот налево.

Мотоциклист и его 25-летний пассажир погибли на месте.

Михаил Кичанов