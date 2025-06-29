Жителей Петербурга предупредили о временных скоплениях воды из-за дождей

Санкт-Петербург 29 июня накрыли ливни. Местами выпало почти 20 мм осадков. В пресс-службе «Водоканала» предупредили о возможных скоплениях воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По информации предприятия, в Колпинском районе в воскресенье выпало 18,51 мм осадков, чуть меньше в Пушкинском —16,61 мм. Далее идут Красносельский (11,99 мм) и Приморский (10,96 мм) районы.

Когда в городе идут сверхрасчетные ливни (с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут), канализационная система не способна единовременно принять весь объем стоков, поэтому начинает наполняться, а излишки скапливаются на поверхности, объяснили в «Водоканале». Позже вся вода полностью уйдет в канализацию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 29 июня в Петербурге прогнозируют ливни и грозы.

Татьяна Титаева