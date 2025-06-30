Карен Хачанов вышел во второй круг Wimbledon

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда и вышел во второй круг Wimbledon, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Призовой фонд турнира превышает 53,5 млн фунтов стерлингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, 6:4. Карен Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Маккензи Макдональд — 88-е. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между японцем Синтаро Мотидзуки и итальянцем Джулио Цеппьери.

Турнир завершится 13 июля. В прошлом году победителем Wimbledon в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Таисия Орлова