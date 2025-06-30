Орбан рассказал о желании большинства стран НАТО избежать конфликта с Россией

В НАТО формируется большинство, которое выступает против любого конфликта с Россией, поскольку он может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне»,— сказал господин Орбан в интервью телеканалу TV2 (интервью опубликовал венгерский портал Origo).

По мнению Виктора Орбана, страны НАТО понимают, что вмешательство альянса в конфликт России и Украины создаст риск третьей мировой войны. Аналогичную угрозу представляет возможное вступление Украины в НАТО, сказал он. Также премьер Венгрии порадовался, что теперь позиция страны совпадает с риторикой НАТО в контексте отношений с Россией.

В начале июня Виктор Орбан говорил, что Украина не может вступить в НАТО или ЕС, так как Венгрия и весь Евросоюз не заинтересованы в угрозе прямого конфликта с Россией. При этом он уточнял, что Украина и страны Европы не в силах договориться с Россией о заключении устойчивого мира. По мнению господина Орбана, для этого необходимо соглашение между Москвой и Вашингтоном.

Подробнее о позиции Венгрии по конфликту на Украине — в материале «Ъ» «Виктор Орбан — один в поле не воин».