Юань выдался прохладный

В июне 2025 года активность торгов юанем на Московской бирже выросла, однако среднедневной объем остался ниже уровня 100 млрд руб. Аналитики отмечают рост предложения валюты экспортерами, который был нивелирован ростом спроса на нее со стороны импортеров, спекулянтов и населения. В итоге курс юаня после полугодового роста завершает его пусть и символическим, но укреплением позиций, до 10,92 руб./CNY. К концу года при сезонном росте импорта, а также шагов Банка России по снижению ключевой ставки курс юаня может вырасти до 11,7 руб./CNY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В минувшем месяце интенсивность торгов на биржевом валютном рынке немного выросла после спада в мае. По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников валютного рынка, по итогам июня суммарный объем торгов юанем на Московской бирже с поставкой «завтра» превысил 1,58 трлн руб. Этот результат превысил показатель мая почти на 13%. С учетом равного числа торговых дней среднедневной показатель в минувшем месяце вырос также на 13%, почти до 80 млрд руб. Вместе с тем даже с учетом этого роста активность торгов китайской валютой остается значительно ниже показателей февраля—марта, когда он превышал 100 млрд руб.

Однако, как считают аналитики, речь идет не столько об увеличении торговой активности внутреннего валютного рынка в июне, сколько о ее нормализации по сравнению с майским сокращением. Как указывает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в июне на торговый оборот валютной секции могли влиять относительно высокие цены на нефть, которые сложились к концу первого квартала текущего года. По данным Investing.com, в конце марта стоимость нефти Brent на спот-рынке поднималась до $75 за баррель, прибавив с начала месяца 7%. С учетом двухмесячного лага между продажей нефти и поступлением выручки в июне валюта могла поступить на рынок и привести к восстановлению активности экспортеров. Согласно последним данным Банка России, они продали в мае минимальный объем — лишь $7,3 млрд (97% от валютной выручки) против $10 млрд в апреле (99% выручки) и $10,2 млрд в марте (97%).

Впрочем, увеличение предложения валюты экспортерами не оказало сильного влияния на курс юаня. По итогам июня курс китайской валюты на Московской бирже закрылся на отметке 10,92 руб./CNY, всего лишь на 2 коп. превысив показатели начала месяца. Впрочем, в отличие от предшествующих месяцев года, биржевые котировки юаня оставались в узком диапазоне — 10,8–11 руб./CNY. При этом в предшествующие шесть месяцев курс китайской валюты снизился на 3,6 руб. (почти 25%). «Экспортеры поддерживают высокую долю продажи валютной выручки, при этом дополнительный спрос на валюту мог формироваться населением в рамках старта сезона отпусков»,— отмечает Владимир Евстифеев. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в июне была выше активность не только от экспортеров, но и импортеров, хеджеров, а также спекулянтов. В итоге предложение валюты и спрос на нее были уравновешены, что и привело к низкой волатильности курса.

Участники рынка не исключают, что в июле предложение валюты со стороны экспортеров может снизиться в связи с более низкими ценами на нефть в апреле и мае. По данным Investing.com, средняя стоимость нефти Brent на спот-рынке в апреле составила $65,6 за баррель, что почти на 8% ниже показателя марта. В мае цены опустились еще на 3%, до $63,6 за баррель. Тем не менее Владимир Евстифеев не исключает сохранения высокой доли реализации внешней выручки. Этому может поспособствовать продолжающийся дивидендный период. В частности, в июле крупные дивидендные выплаты ожидаются от «Роснефти» (около 144 млрд руб.) и «Газпром нефти» (более 375 млрд руб.).

В сложившихся условиях аналитики ожидают постепенного ослабления рубля во втором полугодии. В своих прогнозах на четвертый квартал 2025 года Михаил Васильев закладывает средний курс юаня в размере 11,7 руб./CNY, курс доллара — 85 руб./$ (в последние две недели не превышает 79 руб./$). Причинами ослабления рубля, по его мнению, станут сезонное увеличение спроса на импорт во втором полугодии, увеличение спроса на валюту для зарубежного туризма летом, снижение ключевой ставки. «Банк России на ближайшем заседании 25 июля может снизить ключевую ставку на 200 б. п., до 18%»,— считает господин Васильев. К концу года, по его оценке, ставка может дойти до 14%.

Виталий Гайдаев