«Лента» не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

На собрании акционеров российского ритейлера «Лента» участники решили не выплачивать дивиденды за 2024 год. В конце мая совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды.

«Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать», — сказано в заявлении компании. За невыплату дивидендов проголосовали 97% участников.

В отчете по основным результатам за 2024 год компания сообщила, что ее выручка выросла на 44,2% и составила 888,3 млрд руб., а EBITDA увеличилась в 2 раза, до 68,1 млрд руб.

В этом месяце акции «Ленты» вошли в список 15 перспективных, по данным опроса «Денег», российских инвестиционных компаний, среди которых SberCIB, Freedom Finance Global, «БКС Мир инвестиций», «Финам», «Цифра брокер».