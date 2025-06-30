США готовы возобновить торговые переговоры с Канадой

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассет заявил, что власти США готовы возобновить переговоры с Канадой о торговом соглашении. Незадолго до этого правительство Канады сообщило об отмене налога на цифровые услуги.

«Совершенно точно»,— ответил Кевин Хассет на вопрос Fox News, возобновят ли США торговые переговоры с Канадой (цитата по Reuters). «Это то, что они усвоили, на что согласились, и теперь, разумеется, это означает, что мы можем вернуться к переговорам»,— добавил господин Хассет.

19 июня министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что налог на цифровые услуги компаний США (3% от годовой выручки) отсрочен не будет и вступит в силу с 30 июня. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о завершении всех обсуждений с Канадой по торговому соглашению. После этого Оттава решила отменить введенный налог.

Лусине Баласян