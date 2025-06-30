«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Как заработать на росте криптовалюты без ее прямой покупки? Чем могут помочь структурные продукты для квалифицированных инвесторов? И какие есть возможности защиты капитала? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с директором департамента развития структурных продуктов «БКС Мир инвестиций» Максимом Пирожковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— В конце мая Банк России разрешил инвестиционным компаниям предлагать квалифицированным инвесторам производные инструменты, которые привязаны к стоимости криптовалют. С вашей точки зрения, каков спрос на такие финансовые решения?

— Очень большой, особенно если учитывать, что с 2022 года российский инвестор был довольно сильно ограничен, доступны остались, по сути, лишь российские активы — акции и облигации. Появление такого рода продуктов, которые вы упомянули, позволяет удовлетворить спрос, накопленный за этот период. ЦБ разрешил осуществлять продажу продуктов, через которые можно участвовать в росте крипты. Думаю, что потенциал развития таких финансовых решений в России довольно большой.

— БКС одним из первых запустил структурные продукты, которые позволяют участвовать в росте криптоактивов. Почему они привлекают к себе столько внимания?

— БКС всегда отталкивается от запроса клиента, и мы видим, что российскому квалифицированному инвестору крипта интересна. Что касается структурных продуктов в целом, на мой взгляд, у нас в этом плане самый высокий уровень компетенции, потому что мы запустили их раньше всех на рынке — лет 15 назад. И крипта — это один из вариантов наиболее актуальных базовых активов, а их палитра очень широкая. Судя по тем цифрам, которые мы видим (как с точки зрения объемов инвестирования, так и с точки зрения запросов от клиентов), структурные продукты вызывают большой интерес. Альтернатив у российского инвестора для диверсификации портфеля сегодня не так много.

— Можете рассказать подробнее об этих инструментах?

— Структурный продукт — это финансовый инструмент, который позволяет управлять соотношением надежности и доходности. То есть можно участвовать в росте актива, который выберет клиент, но, например, с частичной или полной защитой капитала. Инвестор, который не имеет существенного опыта работы с потенциально агрессивными, волатильными инструментами, может использовать структурный продукт как свое первое финансовое решение, скажем так. Что касается крипты, то у нас есть много разных вариантов участия в этом активе, сейчас представлено семь продуктов: частично они в рублях, частично в долларах, есть с полной защитой капитала, есть с частичной, на разные сроки. Инвестор может выбрать период инвестирования. Например, вложиться на короткий срок, если у него есть видение, что биткойн вырастет в ближайшие шесть месяцев, или длинный срок — на три года, пять лет.

— Каким образом происходит взаимодействие с базовым активом?

— Инвестирование непосредственно в криптовалюту не осуществляется, а поставка базовых активов не предусмотрена условиями таких продуктов. Инвестиция происходит через покупку производных финансовых инструментов — это и есть как раз структурный продукт, можно назвать его оболочкой. И эти финансовые решения предназначены только для квалифицированных инвесторов. Через структурный продукт можно управлять соотношением надежности и доходности, о котором я говорил. Ряд структурных продуктов позволяет рассчитывать на потенциальный доход, существенно обгоняющий рост входящих в них активов.