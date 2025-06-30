Обабков: в УрФУ обучаются 29 участников спецоперации и 318 детей бойцов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) обучаются 29 участников специальной военной операции (СВО) России на Украине и 318 детей бойцов, сообщил на пресс-конференции и.о. ректора Илья Обабков. По его данным, 25 из 29 военных выбрали инженерные специальности. «Среди детей участников СВО 53% поступили на инженерные и естественнонаучные направления, остальные — на гуманитарные. Квоты выделены, безоговорочно берем»,— заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее господин Обабков сообщил, что увеличил на 15% количество квотных мест для участников СВО при поступлении в УрФУ в 2025-2026 учебном году. По его словам, квота для участников СВО составит 761 место. Абитуриенты, имеющие звания героев России или обладающие Орденом Мужества, смогут поступить в вуз без экзаменов.

За несколько дней до этого полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и министр образования и науки России Валерий Фальков призвали глав уральских вузов увеличить квоты для участников СВО и членов их семей. Господин Жога тогда заверил их, что число бойцов их родственников, которые захотят получить высшее образование, будет «увеличиваться в разы». «Участники СВО будущая элита страны, те ребята, которые знают, что такое семейные ценности, патриотизм, как любить и защищать Родину. Это проекция на их семьи, воспитание в этом формате и обучение их детей. Это будущие кадры, которые будут задавать вектор политики нашей страны»,— сказал он в ходе встречи с главами вузов в полпредстве.

Василий Алексеев