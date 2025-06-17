Жога и Фальков призвали уральские вузы увеличить квоты для участников СВО

Вузы Уральского федерального округа (УрФО) «не спешат» увеличивать минимальный размер квоты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в 10% от общего объема бюджетных мест, что является «недостаточным», заявил полномочный представитель президента Артем Жога на встрече с ректорами в полпредстве. По его словам, в вузах Урала и Западной Сибири обучается всего 989 бойцов и 2,5 тыс. их детей.

Господин Жога подчеркнул, что не все регионы УрФО ввели меры соцподдержки участников СВО в системе высшего образования. «Существующие квоты на бюджетные места относятся к очной форме обучения. Ветераны боевых действий зачастую не могут целыми днями сидеть на лекциях из-за необходимости работать. Здесь надо рассмотреть возможность заочного или вечернего обучения»,— сказал полпред.

Артем Жога заверил ректоров, что число бойцов и членов их семей, которые захотят получить высшее образование, будет «увеличиваться в разы». «Участники СВО будущая элита страны, те ребята, которые знают, что такое семейные ценности, патриотизм, как любить и защищать Родину. Это проекция на их семьи, воспитание в этом формате и обучение их детей. Это будущие кадры, которые будут задавать вектор политики нашей страны»,— подчеркнул он.

Господина Жогу поддержал министр образования и науки России Валерий Фальков. Он добавил, что вместе с ректорами рассмотрел «передовой опыт вузов» по увеличению квот для участников СВО и членов их семей. «Другой вопрос, а что делать, если бюджетных мест недостаточно, а заявления от участников СВО или их детей есть. Здесь есть передовой опыт ряда наших университетов, где устанавливается скидка вплоть до 100%»,— сказал глава ведомства.

В ходе встречи с ректорами господин Фальков также призвал руководство уральских вузов увеличить поддержку молодых студенческих семей и создать условия для получения ими высшего образования. «Не во всех университетах, в первую очередь ректоры, пока осознали всю важность и значимость этой темы. Демографическая ситуация в нашей стране характеризуется снижением уровня рождаемости. Молодые люди все чаще откладывают вступление в брак и деторождение на более поздний период»,— заявил министр.

Василий Алексеев