Количество квотных мест для участников СВО в УрФУ увеличится на 15%

Уральский федеральный университет (УрФУ) увеличил на 15% количество квотных мест для участников специальной военной операции (СВО) при поступлении в вуз в 2025-2026 учебном году, сообщил и.о. ректора УрФУ Илья Обабков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, квота для участников СВО составит 761 место. Абитуриенты, имеющие звания героев России или обладающие Орденом Мужества, смогут поступить в вуз без экзаменов.

В 2025-2026 учебном году УрФУ предлагает абитуриентам более 9,6 тыс. бюджетных мест, что на 400 больше, чем в прошлом году. Как сообщил Илья Обабков наибольшее число таких мест на специальностях группы «Информатика и вычислительные технологии» и на строительных и электроэнергетических направлениях.

Кроме того, господин Обабков отметил, что увеличение числа бюджетных мест на гуманитарных специальностях не планируется, при этом про сокращение контрактного набора он также не упомянул.

Ранее полномочный представитель президента Артем Жога на встрече с ректорами призвал уральские вузы увеличить квоты для участников специальной военной операции (СВО). Он заявил, что вузы Уральского федерального округа (УрФО) «не спешат» увеличивать минимальный размер квоты для участников СВО и членов их семей в 10% от общего объема бюджетных мест, что является «недостаточным».

Подробнее о том, чего ожидают уральские университеты в этом году — в материале «Ъ-Урал» «Бюджет усилят информатикой»

Полина Щуцкая