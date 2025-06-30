Путин заявил о планах восстановить почти 10 тыс. км дорог в новых регионах

Более 9,6 тыс. км автомобильных дорог планируют восстановить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России»,— сказал господин Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (цитата по сайту Кремля).

Он рассказал, что сейчас отремонтировано более 5,4 тыс. км дорог, включая участки трассы «Новороссия». Президент уверен, что эта трасса способствует развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, ДНР, Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, а также усилит интеграцию перечисленных регионов в транспортную сеть страны.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что на восстановление дорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях правительство выделит около 2,5 млрд руб. На эти деньги планировался ремонт около 100 км местных, муниципальных и региональных трасс.

Подробнее о планах по ремонту и строительству дорог в России — в материале «Ъ» «Магистралям добавили триллионов».