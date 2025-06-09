На ремонт дорог в Донбассе и Новороссии выделят 2,5 млрд рублей

Правительство выделит ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям около 2,5 млрд руб. Средства будут использованы на ремонт и реконструкцию около 100 км местных, муниципальных и региональных трасс. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек»,— сказал господин Мишустин. Он подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина в течение трех лет дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние. Премьер распорядился тщательно контролировать сроки выполнения работ и распределение выделенных ресурсов.

Кроме того, правительство направит 2 млрд руб. на восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые были подтоплены паводками в Забайкальском и Приморском краях, а также в Амурской, Иркутской, Омской и Оренбургской областях.

О планах по ремонту и строительству дорог в России — в материале «Ъ» «Магистралям добавили триллионов».