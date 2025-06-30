Умер экс-начальник московского ГИБДД Сергей Казанцев

Бывший начальник столичного управления ГИБДД Сергей Казанцев умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Он возглавлял управление с 2001 по 2010 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Вся его карьера связана со службой в Госавтоинспекции, где он проработал 36 лет. <...> Смерть Сергея Александровича — тяжелая утрата для родных, близких и друзей»,— говорится в сообщении УГИБДД по Москве.

Сергей Казанцев родился в Санкт-Петербурге, окончил Всесоюзный заочный юридический институт. В Госавтоинспекции начал работать с 1974 года, заняв должность инспектора отдела ГИБДД и дорожного надзора на правительственной спецтрассе ГУВД Москвы. В 2001 году он возглавил столичное ГИБДД, сменив отстраненного за непрофессионализм предшественника Якова Агошкова. В 2002 году стал известен благодаря операции по чистке рядов ГИБДД Москвы, по результатам которой завели более 400 уголовных дел, а в Северо-Восточном округе Москвы было уволено все руководство инспекции.

С поста начальника московского ГИБДД ушел в августе 2010 года. Тогда источники «Интерфакса» сообщали, что генерал сам попросился на пенсию.

Полина Мотызлевская