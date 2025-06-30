«Региональное развитие для нас является стратегической целью»

Рынок ИТ все еще нуждается в высококвалифицированных кадрах. Но большая часть соискателей — специалисты без достаточного опыта. Как вырастить профессионала внутри компании? Стоит ли инвестировать в привлечение, развитие и удержание молодых работников? И как выстраивать долгосрочную стратегию работы с кадрами? Эти и другие вопросы Дарья Надина обсудила с заместителем генерального директора ИТ-холдинга Т1 Екатериной Колесниковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ИТ-холдинга Т1 Фото: Пресс-служба ИТ-холдинга Т1

— В чем заключается стратегия Т1 по работе с кадрами? И как она помогает достигать бизнес-целей холдинга?

— Безусловно, в HR-направлении достаточно много функций, и в каждой из них, таких как адаптация, привлечение, обучение, есть свои ориентиры. Если говорить в общем про стратегию, то ключевым направлением здесь является развитие молодых специалистов, другой важный вектор — региональное развитие.

— Насколько я понимаю, у вас этим занимаются сотрудники из нескольких сотен российских городов?

— Все верно, наши сотрудники работают более чем в 400 городах России, а также во многих из них мы открываем офисы, поскольку для нас региональное развитие является стратегической целью. Более того, в этом году мы выбрали несколько регионов, в которых развиваем свои ИТ-хабы. Мы максимально сконцентрированы на мероприятиях по развитию нашего бренда, по привлечению сотрудников в эти хабы. Мы реализуем в городах некий комплекс мер, который направлен на рост и развитие компетенций сотрудников по всей стране.

— Какие у вас есть программы по взращиванию профессионалов — от стажеров до тимлидов? Как вы работаете в этом направлении?

— У нас есть комплексная программа, на которой стажер может довольно быстро вырасти сначала до мидла, потом до сеньора и дальше до тимлида. Причем этот рост может быть как вертикальным, так и горизонтальным, скажем так. У нас представлено много направлений, чтобы ребята могли выбрать то, что им действительно по душе. Таким образом, у нас есть быстрые программы роста, например, от стажера до мидла за полтора года, они включают в себя несколько этапов.

Мы знаем, что для ИТ-специалистов сейчас достаточно непопулярная история — это управление людьми. Для развития этого навыка у нас есть специальная программа «Т1 Взлет», которая позволяет взращивать действительно компетентных менеджеров. Мы обучаем, помогаем, на реальных кейсах рассказываем и показываем, как можно развить в себе навык управления людьми.

Мы достаточно много работаем с выпускниками и со студентами, и для них у нас есть стандартные стажерские программы. Кроме того, есть проект «ИТ-лагерь Т1» — это интенсив в гибридном формате, в рамках которого ребята вместе с топ-менеджерами компании решают реальные кейсы компании, у них есть возможность проявить себя. Лучших мы берем в нашу команду. Еще один из флагманских проектов – Открытые школы Т1. Мы берем ребят с небольшим опытом и переобучаем или дообучаем для специальностей, которые интересны нашей компании. И, опять же, мы используем практические кейсы, чтобы ребята понимали, какие задачи им придется решать. Также есть программа «Т1 Основатель» — это корпоративный акселератор, где каждый сотрудник может сделать свой стартап. И если этот стартап окажется успешным, компания с удовольствием поделится вознаграждением.

— Можно сказать, что вы вносите свой вклад в подготовку квалифицированных кадров для всей российской ИТ-отрасли. Как еще вы помогаете решать проблему дефицита специалистов?

— Мы достаточно много работаем с вузами, например, с МАИ, Финансовым университетом, МГТУ им. Баумана. Если говорить про всю Россию, мы сотрудничаем более чем с 10 вузами: в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Рязани, Новосибирске и других городах. У нас есть целый комплекс мер, который позволяет вузам взращивать готовых для работы специалистов, мы помогаем создавать учебные программы. Наши топ-менеджеры читают лекции, ведут практические занятия, курируют студенческие проекты.

При этом мы работаем не только со студентами, но и со школьниками. Например, в нашем арсенале есть олимпиада «Т1.ГенИИ», в 2025 году она собрала более 2,5 тыс. участников. Да и в целом, мы вкладываем много усилий в повышение престижа и качества отечественной инженерной школы, поэтому проводим большую ИТ-конференцию «Импульс Т1», которая привлекает на свою площадку и молодых ребят, которые только знакомятся с профессией, и экспертов в области ИТ-индустрии, в том числе представителей государства. На форуме обсуждается будущее отрасли, разбираются самые сложные, интересные кейсы в области информационных технологий.