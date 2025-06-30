Запретить нельзя помиловать

Под занавес своего партийного съезда немецкие социал-демократы решили уделить внимание совсем другой партии — оппозиционной крайне правой «Альтернативе для Германии» (АдГ). В начале мая ее признали правоэкстремистской, но затем суд приостановил это решение из-за апелляции партии. Теперь Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) захотела добиться запрета этой политической силы, несмотря на продолжающийся процесс, а «Зеленые» готовы ей в этом помочь. Однако правящий блок христианских и социальных демократов против, считая, что запрет АдГ никак не решит проблему недовольства избирателей текущим курсом Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (на заднем плане) смотрит за выступлением лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в Бундестаге

Фото: Annegret Hilse / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц (на заднем плане) смотрит за выступлением лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в Бундестаге

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Отношение социал-демократов к АдГ не было секретом: вице-канцлер и сопредседатель партии Ларс Клингбайль уже выступал за запрет этой партии. По итогам нынешнего съезда его позиция стала официальной позицией партии: в воскресенье, 29 июня, делегаты единогласно проголосовали за конкретные шаги по устранению главной оппозиционной силы с политической арены страны. Для этого социал-демократы решили создать рабочую группу для сбора доказательств неконституционности АдГ. Если их найдут, СДПГ будет добиваться подачи ходатайства в Федеральный конституционный суд.

«Наша историческая задача — снова вывести их из парламента»,— заявил Ларс Клингбайль, подчеркнув, что Конституция ФРГ предоставляет для этого необходимые инструменты.

На это решение сразу же отреагировали «Зеленые». Они предложили созвать внеочередную конференцию министров внутренних дел земель для подготовки юридической базы под запрет, отметив, что «много времени упущено», а Ларс Клингбайль так и не стал движущей силой процесса. В связи с этим экологи призвали лидера социал-демократов действовать совместно с ХДС/ХСС.

Но в рядах христианских и социальных демократов к этим призывам отнеслись прохладно. Министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) заявил, что одних решений съезда СДПГ недостаточно для запрета. «Это не мандат для министра»,— подчеркнул он. Парламентский секретарь Штеффен Бильгер добавил, что «разочарование избирателей нельзя запретить», а процедура сложна и требует обсуждения в коалиции. «Как и СДПГ, мы хотим вернуть как можно больше из 10 млн избирателей АдГ в политический центр путем решения конкретных проблем»,— резюмировал он.

Разногласия в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ вокруг того, какую тактику избрать в отношении крайне правых, усилились после 2 мая, когда Федеральное ведомство по охране Конституции (BfV) признало АдГ правоэкстремистской, хотя после апелляции «Альтернативы» Кельнский суд приостановил это решение.

Консерваторы встретили события вокруг крайне правой политической силы с опаской, сочтя, что запрет лишь укрепит позиции АдГ на востоке, где ее рейтинги превышают 30%. К тому же прецедентов такого масштаба в Германии еще не было, а процедура сложна.

Как ранее писал “Ъ”, инициировать запрет партии могут Бундестаг, Бундесрат или федеральное правительство. Для этого необходимо подать ходатайство в Федеральный конституционный суд с вескими доказательствами. Само по себе признание АдГ экстремистской не ведет автоматически к запрету, но расширяет полномочия контрразведки по наблюдению за ней и ее членами. Эти меры не вступят в силу, пока новый правовой статус «Альтернативы» не будет подтвержден судом. На данный момент статус правоэкстремистских носят лишь отделения партии в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Такой же статус имела и молодежная организация «Молодая альтернатива», которая была распущена в начале апреля.

При этом процедура запрета может растянуться на годы без гарантии успеха. Единственным прецедентом, когда политическую силу признавали правоэкстремистской, а потом пытались запретить, стало дело Национал-демократической партии Германии (НДП). В отличие от крайне популярной «Альтернативы», НДП за все время своего существования даже ни разу не проходила в Бундестаг. Процесс по делу о запрете НДП инициировали дважды, но в итоге суд не стал запрещать партию из-за отсутствия у нее политического веса.

Неделю назад суд в Лейпциге встал на сторону правоэкстремистского журнала Compact, отменив введенный бывшим министром внутренних дел Нэнси Фезер запрет на его издание. «Основной закон гарантирует свободу слова и свободу печати даже врагам свободы»,— пояснил судья Инго Крафт. Главный редактор журнала Юрген Эльзессер приветствовал это решение, подчеркнув, что такой вердикт наверняка положительно скажется и на судьбе «Альтернативы». «Если невозможно запретить Compact, то невозможно запретить и АдГ, которую обвиняют в тех же вещах, что и нас»,— заявил он.

Вероника Вишнякова