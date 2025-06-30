Дело в отношении руководителей минприроды Удмуртии и «Удмуртлеса» передали в суд

Уголовное дело в отношении министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова и руководителя АУ УР «Удмуртлес» Руслана Эмир-Усейнова передано в Октябрьский райсуд Ижевска, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Они обвиняются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следствие считает, что обвиняемые фиктивно выполнили плановые показатели нацпроекта «Экология», согласовав завышенные объемы работ по расчистке русла реки Увы в Вавожском районе. Общая сумма ущерба оценивается в более 18 млн руб. Кроме того, фигуранты обвиняются в необоснованном начислении зарплат и премий работникам АУ УР «Удмуртлес» на сумму свыше 350 тыс. руб.

Напомним, по версии следствия, в 2019-2020 годах министр и глава «Удмуртлеса» приняли и согласовали исполнительную документацию компании «Дельта строй» с завышенными сведениями об объеме выполненных по госконтракту работ. Кроме того, министра обвиняют в незаконном трудоустройстве своего знакомого в одно из подведомственных минприроды учреждений. Сотрудник фактически не выполнял предписанные ему функции, что нанесло региональному бюджету ущерб в размере 330 тыс. руб.

Дениса Удалова задержали в апреле 2024 года, Руслана Эмир-Усейнова — в марте того же года. С тех пор им несколько раз продлевали сроки ареста. В ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор руководителю «Дельта строй» Александру Чабыкину. Его признали виновным в мошенничестве и дали четыре года лишения свободы условно.