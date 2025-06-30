Зампред ЦБ: экономика «мягкой посадки» поможет увеличить рост ВВП

Сценарий развития экономики в России соответствует «мягкой посадке». Эта стратегия поможет сохранить положительный темп роста ВВП в 2025 и 2026 годах, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Мы считаем, что ситуация развивается в рамках мягкого замедления и того прогноза, который предполагает положительный темп роста ВВП в этом и следующем году»,— рассказал господин Заботкин на полях летней макроэкономической школы ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Зампред ЦБ добавил, что сейчас особое внимание необходимо уделить показателям инфляционных ожиданий и состоянию рынка труда. «Инфляционные ожидания снижаются более нехотя, чем хотелось бы иметь при таком уже наблюдающемся замедлении инфляции. И второе, это то, что пока нет исчерпывающих данных о том, что степень жесткости рынка труда для работодателей значимо снижается»,— уточнил он.

6 июня главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин в беседе с «Ъ» отмечал, что неожиданное снижение ключевой ставки до 20% уже не соответствует стратегии «мягкой посадки», о которой говорят российские власти. По словам директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, смягчение политики регулятора может говорить и о «форс-мажорных факторах» в экономике, а также о возросшем давлении на ЦБ со стороны «профильных министерств и бизнеса».