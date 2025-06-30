«Фестиваль начинался как исключительно книжный, но стал мультижанровым»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие мероприятия прошли в Архангельске в рамках фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница фестиваля «Белый июнь» в VK Фото: страница фестиваля «Белый июнь» в VK

В Архангельске прошел фестиваль «Белый июнь». Название понятно — сейчас здесь в разгаре белые ночи, и над устьем Северной Двины только около полуночи солнечный диск нехотя и ненадолго падает за горизонт.

Фестиваль уже шестой по счету, начинался как исключительно книжный, но стал мультижанровым. Кинопоказы и лекции в специально возведенных прозрачных куполах-шатрах, разбросанных вдоль набережной Северной Двины, театральные постановки, выставки… Главным событием стала мировая премьера аудиовизуального проекта «Коды реки. Северная Двина» — об этом я расскажу в отдельной программе. А сейчас о фестивале вообще и его значении для города — в коротком интервью губернатора Архангельской области Александра Цыбульского:

«Сегодня этот фестиваль объединяет в себе, как мне кажется, всю креативную, интеллектуальную, молодежную элиту Архангельской области. И мы добавили к нему еще гастрономический фестиваль. Фактически для наших жителей, которые занимают активную позицию, производят какую-то продукцию, владеют ресторанами, пекарнями, производят какой-то творческий продукт, это возможность раз в год показать это всей стране».

Во время блиц-визита в Архангельск, где я, кстати, был впервые в жизни, мы сумели совершить обязательную для новых туристов поездку по великой реке на единственном в России колесном пароходе «Н. В. Гоголь» 1911 года создания. А также застали открытие 31-го Фестиваля уличных театров — это было карнавальное шествие по все той же набережной. Кроме того, удалось попасть на вечернюю лекцию-концерт в кирху, где размещается гордость Поморской филармонии — орган. Зал, к сожалению архангелогородских меломанов, невелик. Но вот губернатор во флеш-интервью уверил, что «самая главная мечта — сделать хороший симфонический оркестр в Архангельской области». И он уверен, что в ближайшие годы это обязательно сделают.

Дмитрий Буткевич