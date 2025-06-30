«Секрет лота в киноистории»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о продаже жилета, ставшего известным благодаря фильму «Выходной день Ферриса Бьюллера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Не так давно, рассказывая об аукционных рекордах, я снова вспоминала свитер принцессы Дианы. Тот самый, который многие видели на фото, с одной черной овцой среди белых. Напомню, продали его при эстимейте 50-70 тысяч фунтов за $1,1 млн. Но ни принцессой Дианой единой. Недавно закончились торги, на которых продавали другой похожий предмет одежды с эстимейтом $300-600 тыс. Это жилет, выполненный из верблюжьего и темно-коричневого цветов акриловой пряжи (а не шерсти викуньи, как можно было бы предположить по цене), с вязаным воротником, поясом и застежкой на три пуговицы. Продавался жилет в комплекте с бейсбольным мячом Национальной лиги с факсимильным автографом видного бейсбольного функционера Чарльза Фини и билетом на бейсбольный матч 1985 года, во время которого Джон Хьюз снимал сцену на Ригли Филд в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера», а также парой аналогичных артефактов.

Секрет лота в провенансе, и это как раз киноистория. В упомянутом фильме, а это культовая лента 1980-х в Америке, Мэттью Бродерик оказывается на бейсбольном матче в том самом жилете. «Выходной день Ферриса Бьюллера» — это фильм, который можно интерпретировать как экзистенциалистский текст с темами индивидуальности, свободы и поиска смысла в жизни. Персонаж Бродерика символизирует идею индивидуумов, восстающих против общественных норм и ожиданий, пишут критики. Теперь те, кто вдохновлялся фильмом в 1980-х годах, подкопили денег. Лот ушел с молотка за $279,4 тыс., не совсем оправдав высокий эстимейт.

Анна Минакова