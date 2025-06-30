Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 430 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500. 4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650. 5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4635. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630. 7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140. 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3530. 9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420. 10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130. 11 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3085. 12 (12). Фрэнсис Тиафо — 2990. 13 (13). Томми Пол (оба — США) — 2970. 14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2920. 15 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 16 (16). Артюр Фис (Франция) — 2830. 17 (17). Якуб Меншик (Чехия) — 2356. 18 (20). Юго Эмбер (Франция) — 2285. 19 (18). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2285. 20 (19). Карен Хачанов — 2240… 75 (75). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 831.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 640 очков. 2 (2). Кори Гауфф — 7899. 3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6483. 4 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4943. 5 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 4806. 6 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803. 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4743. 8 (6). Мэдисон Кис (США) — 4484. 9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684. 10 (10). Эмма Наварро (США) — 3610. 11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456. 12 (13). Аманда Анисимова (США) — 3200. 13 (14). Элина Свитолина (Украина) — 3094. 14 (15). Каролина Мухова (Чехия) — 2881. 15 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2776. 16 (17). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2724. 17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2426. 18 (16). Дарья Касаткина (Австралия) — 2361. 19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2276. 20 (21). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2189… 39 (40). Анна Калинская — 1342… 44 (44). Анастасия Потапова — 1261… 46 (43). Вероника Кудерметова — 1248… 50 (53). Анастасия Павлюченкова — 1149… 64 (63). Полина Кудерметова — 998… 78 (69). Анна Блинкова — 853… 80 (87). Камилла Рахимова — 831… 95 (94). Анастасия Захарова (все — Россия) — 739.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.