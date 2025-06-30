«Футболисты ПСЖ играют в гольф»

На клубном чемпионате мира по футболу в США проходят матчи первой стадии play-off. Пока без сенсаций. В одну четвертую финала прогнозируемо вышли ПСЖ и «Бавария». Парижане взяли верх над «Интер Майами» (4:0), а команда из Мюнхена обыграла бразильский «Фламенго» (4:2). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Grimm / Reuters Фото: Alex Grimm / Reuters

Атмосфера в командах на клубном чемпионате мира, скажем так, своеобразная. Футболисты из ПСЖ играют в гольф, к футболистам «Мансити» и «Челси» приехали семьи. От наставников европейских клубов постоянно идет посыл, что, мол, все тут отдыхают, расслабляются и еще иногда играют в футбол. Но перед матчем ПСЖ—«Интер Майями» казалось, все будет иначе. Ведь против своего бывшего клуба должен был сыграть Лионель Месси. Аргентинец не раз говорил, что время во Франции было для него адом. Болельщики ждали, что он покажет парижанам класс, но вышло иначе.

Стоит сказать, что кроме Месси в составе «Интера» были такие игроки как Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Все эти звезды прошлых лет не смогли даже притормозить Париж. Уже на шестой минуте в ворота «Интера» влетел первый мяч. Любопытно, что болельщики на стадионе в Атланте на это вообще не среагировали. Да и во время атак «Интера» трибуны вели себя весьма индифферентно. Оживлялись все лишь в одном случае, отмечали комментаторы онлайн кинотеатра Оkkо:

«Есть ощущение, что трибуны, пока у Лионеля Месси нет мяча, вообще никак не реагируют на все то, что происходит на поле».

Но Месси владел мячом, мягко говоря, нечасто и продемонстрировать, что-то из арсенала былого величия так и не смог. Режиссеры трансляции периодически показывали, как аргентинец с грустью взирал на своих партнеров по команде, и причины для этого были весомые. Ведь к концу первого тайма все было ясно. ПСЖ вел (4:0). Игроки «Интер Майами» за первые 45 минут даже в сторону ворот соперника ни разу не ударили. Во втором тайме, правда, несколько моментов создали. Но до гола дело так и не дошло. После разгромного поражения, главный тренер американского «Интера» Хавьер Маскерано не скрывал, что уровни команд несопоставимы: «Что мы можем сделать? Вы сами видели разницу в классе. Всем все ясно. Мы все равно очень горды тем, как мы выступили. Ребята старались, вложили столько сил. Но пропасть в уровне значительная, к сожалению».

Во Франции крупную победу парижан, конечно, отметили, но больших восторгов в прессе не было. Спортивные издания столицы Франции сухо порадовались, что клуб во время избавился от стареющего Месси, и все. Воспринимать клубный чемпионат мира как большой серьезный турнир, несмотря на все усилия FIFA и гонорары клубам — $2 млн за каждую победу, пока могут немногие, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Товарищеский турнир. Какой команде, тренеру, я бы даже сказал, больше всего его надо выиграть, та и выиграет.

Но я не думаю, что кто-то будет убиваться именно за эти $2 млн. Командам важно сыграться, не получить травму — типичный межсезонный матч».

Возможно, все будет иначе в матчах, где гранды сойдутся межу собой. Ведь после победы ПСЖ над «Интером Майями» и «Баварии» над бразильским «Фломенго» немецкая и французская команды встретятся в 1/4 финала. В данный момент известна еще одна пара этой стадии: «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрасом». Остальные дуэты четвертьфинальных противостояний, станут известны в течение ближайших двух дней.

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Владимир Осипов