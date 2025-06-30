Кремль принял к сведению заявление сенатора Грэма о санкциях против РФ

Позиция американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов), выступившего за ужесточение санкций США против России, хорошо известна Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне сенатор сказал, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о новых антироссийских санкциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы принимаем его (заявление.—''Ъ'') к сведению, позиция сенатора нам хорошо известна, она хорошо известна всему миру. Он относится к группе таких заядлых русофобов, была бы его воля — эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию? Этот вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Линдси Грэм ранее подготовил законопроект, предусматривающий пошлины в 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер в начале июня говорил, что пока Дональд Трамп призвал не выносить инициативу на голосование в Конгрессе. Сам американский президент связал ужесточение санкций против РФ с отсутствием прогресса в переговорах по Украине.

Лусине Баласян