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Коммерсантъ FM
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Кремль принял к сведению заявление сенатора Грэма о санкциях против РФ

Позиция американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов), выступившего за ужесточение санкций США против России, хорошо известна Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне сенатор сказал, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о новых антироссийских санкциях.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы принимаем его (заявление.—''Ъ'') к сведению, позиция сенатора нам хорошо известна, она хорошо известна всему миру. Он относится к группе таких заядлых русофобов, была бы его воля — эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию? Этот вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события»,— сказал представитель Кремля журналистам.

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Линдси Грэм ранее подготовил законопроект, предусматривающий пошлины в 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер в начале июня говорил, что пока Дональд Трамп призвал не выносить инициативу на голосование в Конгрессе. Сам американский президент связал ужесточение санкций против РФ с отсутствием прогресса в переговорах по Украине.

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